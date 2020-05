Marcelo Tinelli.

Muchos programas de televisión se vieron entre la espada y la pared con la pandemia por coronavirus. Quien se prepara para cambios es Marcelo Tinelli y su productora LaFlia para volver con el éxito del Bailando por un Sueño. Ángel de Brito dio a conocer el nuevo sistema con el cual operarán en la pista más candente del país.

El jurado contará entre box y box con un blindex para que no se hablen, no se saquen fotos y no entren en contacto, por ende, en peligro. "Van a estar estos blindex para protegernos, hablarnos y dividirnos", informó.

"Bueno pero por lo pronto así será como estaremos ubicados este año si dios quiere, Polino, Florencia Peña, Pampita y yo. No vamos a poder hablar, nos comunicaremos por whatsapp, todas las fotos juntos, lindos, reunidos que ven siempre no van a estar más", se lamentó Ángel, quien recibió un "qué lástima" por parte de sus panelistas.

En cuanto a la pequeña reunión detrás de los box que realizan para votar, el periodista adelanto que por supuesto, no estará más, e incorporarán una nueva modalidad para poder "debatir" sobre la/las parejas salvadas.

Hay varias figuras clásicas del Bailando que no estarán este año. "Lourdes está afuera del Bailando, tampoco estará en el var", lanzó De Brito y tras la sorpresa de Yanina, la panelista indagó: "¿Y Macarena Rinaldi?", "no, este año no habrá primeras damas. Ni una ni la otra , las dos afuera. Decisión de producción, las quiere mucho pero las limpió Marcelo, no los maridos", respondió concreto y aseguró que no las vio en la lista general.