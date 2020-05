Con la llegada de la pandemia mundial de coronavirus, se hizo masivo el uso del delivery en todo el país y esa actividad que parece un servicio de traslado de comida a nuestras casas, se ha convertido en algo, que algunos lo utilizan, para hacer sus negocios ilegales.

En la ciudad de Buenos Aires muchos de los que realizan delivery a través de la app son extranjeros y uno de ellos habló en exclusiva con Canal 26 sobre lo que descubrió en varios de sus envíos de los que se conocen como "Narco delivery".

"La aplicación permite envíos y nosotros no sabemos que hay adentro", revela el repartidor. "Cuando vemos un paquete sospechoso lo abrimos. Porque dentro hay drogas y nos perjudica a todos", sentenció el delivery venezolano.

"Al ser extranjeros no queremos ser parte de esto...Un niño de 14 años me dejó un paquete para enviar diciéndome que era ropa sucia y era marihuana", sorprendido relató el repartidos quien prefirió no mostrar su rostro porque teme de lo que pueda suceder.

Interpol lanzó una alerta a los 194 países miembros de la organización sobre un nuevo 'modus operandi' de los narcotraficantes, que utilizan servicios de entrega a domicilio de pizza u otros alimentos para transportar drogas o armas en los países que se encuentran bajo cuarentena por la pandemia de coronavirus.