Un laboratorio que analiza coronavirus por dentro.

El Hospital Naval Pedro Mallo se sumará a la red de laboratorios de testeos de Covid-19 al incorporarse un equipo de diagnóstico molecular capaz de procesar en forma simultánea la muestra de doce pacientes por ciclo, informó el Ministerio de Defensa.



La nueva aparatología es totalmente automatizada y se caracteriza porque en forma automática realiza la extracción del material genético, la amplificación de ácidos nucleicos y porque utiliza la metodología "PCR REAL TIME" (reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real).

Daniela Ori, encargada del área de laboratorios del Hospital cuenta que trabajan con los más altos estándares de seguridad para manejar las muestras: "En este laboratorio se toman los procesos de análisis del hisopado de los posibles infectados, luego van a una máquina de PCR para analizar las muestras".

"La máquina tiene la capacidad de tomar 12 muestras analizadas en el momento y tarda solo 2 1/2 hs. y otorga los 12 resultados en simultáneo", reveló la encargada del laboratorio.

