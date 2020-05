Érase una vez un virus: desde China se burlan de EE.UU. por minimizar el coronavirus.

China, a través de la agencia oficial Xinhua, publicó un corto de animación titulado ‘Érase una vez un virus’ en el que se burla de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de coronavirus. Y lo hace utilizando figuras similares a las de Lego, que representan a los dos países.

El video se publica justo cuando Washington y Pekín se encuentran inmersos en una batalla dialéctica sobre los orígenes del virus que surgió en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado, con la Administración Trump acusando al país asiático de ocultar información y asegurando tener pruebas de que el virus se originó en un laboratorio.

Por otro lado, Pekín calificó al presidente de EEUU de “incompetente” y algunos diplomáticos insisten en que el virus lo llevaron a su país soldados estadounidenses que participaron en los VII Juegos Mundiales Militares celebrados en Wuhan en octubre del año pasado.

Todo ello, acrecienta el temor a una nueva guerra comercial entre los dos países en un contexto económico ya de por sí complicado.

En la animación, publicada por la agencia de noticias oficial china, Xinhua, podemos ver unas cortinas rojas que se abren y muestran un escenario en el que se ven en figuras de Lego a un guerrero de terracota de Xian llevando mascarilla y en el lado contrario a la Estatua de la Libertad.

“Descubrimos un nuevo virus”, dice el guerrero. “¿Y qué?” responde la Estatua de la Libertad. “Es solo una gripe”, continúa.

“Lleva mascarilla”, dice el guerrero. “No lleva mascarilla”, contesta la estatua. “Quedensé en casa”, asegura el primero. “Eso viola los Derechos Humanos”, responde la segunda, que siempre contesta lo contrario.

“El virus está matando a médicos”, advierte el guerrero, que primero aparece solo, pero que poco a poco va rodeándose de médicos, científicos e incluso un hospital. “Típico del tercer mundo”, afirma la estatua.

A medida que el guerrero advierte sobre el virus, la Estatua de la Libertad responde despectivamente con respuestas que el propio Trump hizo en diferentes momentos y en las que minimizó la gravedad de la enfermedad.

“¿Se están escuchando?”, pregunta el guerrero cuando la Estatua de la Libertad comienza a ponerse roja por la fiebre y antes de ser enganchada a un goteo intravenoso y protegerse con mascarilla.

“Siempre estamos en lo correcto, aunque nos contradigamos”, responde la Estatua de la Libertad.

“Eso es lo que me gusta de ustedes, los estadounidenses, su consistencia”, sentencia el guerrero.

El video, subido el 29 de abril al canal de YouTube de Xinhua se ha hecho viral y se ha reproducido millones de veces, siendo compartido en miles de perfiles de Twitter, entre ellos los de diplomáticos chinos. Y eso pese a que esas dos redes sociales están prohibidas en el país asiático.