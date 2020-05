Araceli González

Araceli González es muy activa en Instagram, donde comparte su día a día, habla de maquillaje, rutinas de ejercicios y alimentación saludable. Este miércoles, en medio de una trasmisión en vivo con Javier López, experto en comida libre de gluten, recibió un comentario fuera de lugar.

Enseguida, las fanáticas advirtieron que un usuario estaba diciendo algo fuera de lugar y la actriz no lo dejó pasar de largo. "Tranquilas chicas, ya lo oculté a ese señor que decía barbaridades", exclamó indignada. El hombre en cuestión le hacía comentarios sexuales.

El invitado también notó el comentario que recibió Araceli y expresó su incomodidad. "Sí, había una persona a la que le decían 'es un maleducado' ¿Qué ganan con venir a ver algo que no les interesa? Es muy fácil, cuando algo no te interesa, retirate", comentó López.

Aunque continuó con el tema que estaban abordando (con motivo del Día de la Celiaquía), la actriz manifestó su repudio contra los haters. "Me genera mucha ira cuando una persona entra a agredir a otras. Acá no van a encontrar barbaridades, acá van a encontrar información útil", sentenció.