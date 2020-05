Telefónica y Liberty, fusionados en Reino Unido

Telefónica y Liberty fusionan sus negocios en Reino Unido. Crean así el operador más potente del país con la unión de O2 y Virgin Media. Un duro golpe para la competencia en el mercado británico, cuyos principales actores son BT y Vodafone. , la nueva compañía prevé unos ingresos de aproximadamente 12.560 millones de euros.

"Juntos somos más fuertes". asegura, José María Álvarez-Pallete López, presidente ejecutivo de Telefónica tras esta fusión con la que acceden a 46 millones de suscripciones de vídeo, banda ancha y conectividad móvil de 5G, en el Reino Unido "en un momento en que la demanda de conectividad nunca fue tan alta, ni tan crítica".

Esta fusión supone un punto de inflexión en el mercado británico. Telefónica, a través de O2, gestiona en la actualidad 34,5 millones de líneas móviles en Reino Unido, mientras que Virgin Media domina el mercado con sus 6 millones de suscriptores de banda ancha fija y televisión de pago.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

VIDEO EURONEWS.