La pandemia global de Coronavirus obligó a cumplir con una cuarentena en casi todas partes del mundo, y con esto, la vida de la gente cambió de manera exponencial. Tal es el caso de Natalia y Diego, una pareja de argentinos que había decidido viajar a Ucrania con la intención de subrogar un vientre, que les permitiera ser padres.

Si bien ellos lograron su cometido, algo los colma de esperanzas y alegría, su situación no es la ideal; ya que se encuentran varados en Ucrania sin poder regresar a la Argentina.

"En agosto nacerá nuestra hija", comenzó relatando Natalia; quien en diálogo EXCLUSIVO con CANAL 26, también contó que "somos 20 parejas argentinas que estamos haciendo este reclamo. Hay tres parejas que ya tienen sus hijos, que nacieron en Ucrania; y lo que estamos pidiendo es que Cancillería y Embajada nos otorguen los permisos para poder salir del país y nos coloquen en los vuelos de repatriación".

En el mismo sentido, agregó la mujer argentina varada en Ucrania junto a su esposo: "No estamos pidiendo que nos hagan viajar gratis, los vuelos los pagaremos nosotros; pero lo que sí estamos pidiendo es que nos reubiquen en los vuelos".

"Necesitamos que se pongan de acuerdo para hacer un salvoconducto entre un país y el otro", agregó.

Vale recordar que tras la detección de la pandemia de Covid-19 en China, Ucrania fue justamente el primer destino de argentinos que salieron del gigante asiático evacuados por la Argentina.

Con este marco, consultada por CANAL 26 sobre si ya obtuvieron algún tipo de respuesta de parte del Gobierno argentino, dijo Natalia: "Llamados no tuvimos de parte de nadie. Nadie se ha contactado con nosotros como para darnos una respuesta".

Otro punto importante en esta situación es el estado de los bebés que ya nacieron. Dijo Natalia al respecto que "los que ya nacieron están en la clínica, al cuidado de médicos y enfermeras que también están cumpliendo acá con la cuarentena y no salen para preservar la salud de los bebés", lo cual hace aún más dramático el estado de cosas.

Finalmente un dato nada menor. Dijo Natalia: "Los padres que quedaron varados están sin cobertura médica".

CANAL 26 fue el medio por el cual Natalia y Diego buscaron lograr la ayuda tan deseada.