Osvaldo Laport.

Osvaldo Laport llevaba 52 días de aislamiento social obligatorio en su casa y no había salido ni un solo día a la calle, hasta el pasado martes 5 de mayo y por una causa mayor: tuvo un accidente doméstico por el cual se abrió la pierna y su hija Jazmín debió llevarlo a una guardia médica para que lo atendieran.

Al actor tuvieron que coserlo y lleva 10 puntos en su pierna izquierda, que hoy luce vendada. Osvaldo detalló cómo fue el accidente y, además, se refirió a la difícil situación que atraviesan hoy muchos artistas que se encuentran sin trabajo por la pandemia del COVID-19.

"Estoy dando clases virtuales del profesorado de teatro de Escobar, son alrededor de 30 alumnos y para mí es todo nuevo esto de enseñar online. Me hago el canchero con las redes sociales pero para mí esto es igual a hacer señales de humo", comenzó diciendo el actor.



En relación a la caída y golpe: "Me fui a hacer gimnasia. Me puse a hacer sentadillas y saltos en un cajón, tipo crossfit, y aunque estaba entusiasmado, mi cabeza estaba en muchas otras cosas, sobre todo en el futuro incierto de nuestro medio".

"Resbalé y me abrí la pierna. No plantó bien la pierna izquierda sobre el cajón, la derecha sí, pero me di con todo el filo del cajón sobre la tibia. ¡Me abrí todo! Más que dolor, se ve que me abrí alguna vena o arteria porque no paraba de correr sangre.... En el hospital me dieron 10 puntos, me pusieron la antitetánica y ahora estoy con antibióticos, por lo cual no puedo tomar vino".