Geriátrico en Recoleta. Canal 26.

Personal del Same evacuó un geriátrico en el barrio porteño de Recoleta donde se registraron 30 posibles casos de coronavirus. Se trata del geriátrico Carpe Diem, ubicado en Paraguay al 2400.

"La mayoría está siendo derivado por sus respectivas obras sociales, salvo ocho que son de Pami y están siendo trasladados por móviles de Same", indicaron fuentes del Same.

Estas primeras informaciones, aportadas en EXCLUSIVA por Andrés Klipphan en CANAL 26. indican que se trata de 25 adultos mayores y 5 enfermeras del lugar.

Noticias relacionadas

En todos los casos fueron derivados a centros asistenciales cercanos por prevención y nuevos controles.

Your browser does not support the video element.

Más casos de Coronavirus. Canal 26.

Información EXCLUSIVA de CANAL 26 indica que el pasado 24 de abril se había practicado el test PCR a todos quienes allí se encontraban debido a que una enfermera había presentado síntomas compatibles con el virus. En esa instancia, el resultado fue positivo y eso llevó a hacer testeos en el geriátrico.

En esa oportunidad, también dio positivo una mujer que trabaja en el establecimiento, mientras que los demás dieron negativo.

Pese a estas circunstancias, este jueves finalmente, se informó de la nueva situación con 30 casos detectados.