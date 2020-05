Trotta e intendentes.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, firmó convenios con los intendentes de los distritos de Merlo, General Rodríguez, Ituzaingó, José C. Paz, Moreno, Morón, Marcos Paz, San Miguel y Tres de Febrero para la entrega de netbooks en el marco de la pandemia, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la tecnología a estudiantes y trabajar para reducir la brecha digital en la Argentina.

Esta firma se suma a las realizadas en las últimas semanas con distintos partidos de la provincia de Buenos Aires y reafirma la entrega de 55 mil netbooks a estudiantes de primer año del ciclo superior de secundaria de las escuelas asignadas.

Durante el encuentro, Trotta afirmó: “Hoy estamos dando un paso muy importante, porque por indicación del presidente Alberto Fernández hemos puesto en marcha la distribución de este lote de computadoras y tablets en regiones con fuerte vulnerabilidad social y económica, conforme al índice de población ajustado por NBI, donde es muy importante garantizar la presencia del Estado”.

Noticias relacionadas

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, se mostró muy contento "En un día especial para nosotros, donde conmemoramos el 101° aniversario del nacimiento de Eva Perón, esta noticia de volver a poner en valor un programa que hizo que la Argentina estuviera delante de la inmensa mayoría de los países como ejemplo de inclusión, con la incorporación de la tecnología puesta a disposición de los jóvenes".

Your browser does not support the video element.

A través de un mensaje, Menéndez agradeció al presidente y al ministro de Educación por la gestión que ayudará a cientos de chicos en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus:

"Gracias querido Presidente Alberto Fernández! Gracias querido Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta! El relanzamiento del programa conectar igualdad es una bocanada de esperanza en medio de la pandemia.

Tener mirada estratégica sobre el día después le permitirá a la Argentina salir mucho más rápido de la histórica crisis económica, social, laboral y política que está viviendo la humanidad toda... Nuestros jóvenes, los directos beneficiarios del programa son nuestro presente y nuestro futuro... Y hacerlo Justo en el día en que la inmortal Evita cumple 101 años es el mejor homenaje que podríamos hacerle...

Gracias a los 10 intendentes de la 8va región educativa de la provincia de Bs As que estuvieron presentes en la firma del Convenio, intendentes de todos los partidos políticos dan el mejor mensaje de unidad nacional a todo el país...

Gracias, gracias y más gracias!"