El Banco de Inglaterra advirtió hoy que la economía del Reino Unido podría reducirse en un 14% en 2020, mientras que el desempleo probablemente se duplicará como consecuencia de la profunda recesión sin precedentes que está causando la pandemia de coronavirus.





El Banco dijo también que esperaba que la economía se contraiga un 25% en el segundo trimestre del año, habiendo disminuido alrededor del 3% en el primer trimestre.





En su último informe, la entidad mostró que la economía del Reino Unido cayó en su primera recesión en más de una década y planteó un escenario donde el PIB se reducirá en un 14% en 2020, en el caso que la cuarentena se levante gradualmente entre junio y septiembre.





Según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), que datan de 1949, esta sería la mayor disminución anual registrada.





Y si se tienen en cuenta datos reconstruidos del Banco de Inglaterra que se remontan al siglo XVIII, sería la mayor contracción anual desde 1706, según informó la cadena BBC.





Sin embargo, el Banco estimó que la economía del Reino Unido se recuperará fuertemente en un 15% en 2021.

Se espera también que el desempleo aumente un 9% en el segundo trimestre de este año, superando los niveles vistos durante la crisis crisis financiera de 2008.





Según la entidad monetaria, alrededor de 2 millones de personas perderán su empleo este año, mientras que actualmente unas 6 millones están recibiendo subsidios del Estado.





Por otro lado, informó que mantendrá las tasas en 0.1%, aunque podría haber más medidas de estímulo. Your browser does not support the video element.

Esta semana, el Comité de Política Monetaria votó por unanimidad mantener la tasa del banco en 0.1% y que continúe con el programa de 200.000 millones de libras de bonos del gobierno del Reino Unido.





"Hemos implementado un paquete de medidas para apoyar a los hogares y las empresas", informó la entidad en un comunicado y destacó que las tasas interés más bajas significan préstamos más baratos para las empresas y para los familias.





"Estamos inyectando otros 200.000 millones de libras en la economía del Reino Unido para ayudarla a recuperarse. Esto implica principalmente que compremos grandes cantidades de bonos del gobierno. Cuando hacemos esto, las tasas de interés o 'rendimientos' de esos bonos bajan. Esto también ayuda a mantener bajas las tasas de interés sobre hipotecas y préstamos comerciales", explicó.





En declaraciones a los medios locales, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que esperaba que cualquier daño permanente causado por la pandemia fuera "relativamente pequeño" y estimó que probablemente la economía se recupere rápido.