El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dialogó con CANAL 26 en el programa de "10 a 12" y presentó las medidas que se llevan a cabo en el municipio para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus como la producción de alcohol en gel.

“Hemos montado una extensión del laboratorio que tenemos en el hospital municipal. Acá tenemos una bioquímica, técnicos, personal etiquetador y producimos alcohol en gel para nuestro municipio para distintas dependencias municipales, filas de bancos y Correo Argentino”, comentó Gray.

“Decidimos producir alcohol en gel en nuestro municipio para contar con mayor cantidad, abaratar costos y llegar a mayor cantidad de lugares. También repartimos alimentos en comedores y escuelas donde llegan a miles de familias”, expresó.

“Nosotros somos estrictos, no hemos flexibilizado actividades. En total hemos tenido 25 casos, hoy tenemos 12 pacientes internados. Creemos que la clave es seguir fortaleciendo esta cuarentena”, aseveró.

“Entendemos que el sacrificio económico y social ha sido inmenso, necesitamos todos salir a trabajar, a realizar distintas actividades. Realmente si no sostenemos esta cuarentena, tendríamos otros niveles y afortunadamente hoy no tenemos que lamentar víctimas”, manifestó.

“Creemos que hay que seguir sosteniendo este esfuerzo. Seguir con controles, implementando nuevas medidas de prevención como lo que estamos desarrollando ahora”, dijo.

“Vamos a intentar desde el lunes seguir con esta línea, vamos a escuchar las consultas que nos hace el presidente y el gobernador. Pero vamos a intentar seguir con esto. Hay que tomarlo con mucha seriedad y cuidado, el esfuerzo que estamos haciendo es inmenso”, cerró.