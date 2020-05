Anestesiólogos, salud.

En plena lucha contra la pandemia de coronavirus, varios infectados necesitan respiradores artificiales, lo cual necesita mucho cuidado al momento de ser colocados y quienes se preparan cuidadosamente para esto, son los anestesiólogos.

Estos profesionales tuvieron que adaptarse y cambiaron algunas técnicas que antes no manejaban y están "comprometidos y entrenando en todo lo necesario".

Claudio Tartaglia Pulcini (M.N. 81.162), presidente de la Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), explicó: "Hoy lo necesario es cuidarnos, entonces tuvimos que empezar a trabajar con elementos de protección personal que nos permiten que el paciente no se contamine y que el médico y el anestesiólogo también se cuiden".

Pulcini, agregó sobre los cuidados: "Nosotros trabajamos con la vía aérea, situación en la que más se aeroliza el virus. Entonces, ése es el momento clave para tener todos los cuidados y poner en práctica todos los entrenamientos que estamos haciendo para proteger al equipo de salud de un contagio".

El especialista envió un mensaje a la población: "Queremos llevar tranquilidad a la población, todos los anestesiólogos estamos preparados y comprometidos en la lucha contra esta pandemia, no sólo para las operaciones de urgencia o las programadas. En la mayoría de los casos está todo preparado para que los pacientes reciban cuidado contra el coronavirus".

"Es verdad que la tensión o el temor que genera no tener los elementos de protección es muy grande en todos los agentes de la salud. No hay equipos de protección en todos lados". Y que "muchos médicos se los compraron de manera particular, o lo recibieron de la asociación, pero para los demás agentes de salud es bastante dificultoso, sobre todo en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y en algunos lugares de Capital. Y hay algunos casos que no les llegan en tiempo y forma", agregó.