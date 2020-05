Policía baleado en Villa Lugano, CANAL 26

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue baleado en la espalda, la nuca y un brazo por dos delincuentes que intentaron robar un comercio en el barrio porteño de Villa Lugano, y luego de ser trasladado en ambulancia a un hospital permanecía internado estable y consciente.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Martín Grandoli y José Ignacio Rucci, en inmediaciones de la villa denominada “Ciudad Oculta”, en el mencionado barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Voceros de la fuerza informaron que el oficial Juan Caballero de la Policía de la Ciudad, que presta servicio en la Comisaría Vecinal 8 A de Villa Lugano, fue baleado por dos delincuentes cuando se acercó a un local comercial ubicado en dicha intersección para evitar que cometieran un asalto.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Los asaltantes le efectuaron al policía una serie de disparos, tres de los cuales impactaron en su cuerpo, y luego escaparon a la carrera en dirección a “Ciudad Oculta”.

El uniformado fue trasladado de urgencia y despierto en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Santojanni del barrio de Liniers, con un disparo en la espalda que quedó alojado en un pulmón; otro en la nuca que salió por el rostro, a la altura de uno de sus pómulos; y el restante en un brazo.

El oficial permanecía internado y estable en el mencionado centro de salud, a la espera de que un helicóptero lo trasladara al hospital policial Churruca del barrio porteño de Parque Patricios, informaron fuentes de la fuerza.