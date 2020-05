Hombres con ataudes en video viral

En las últimas semanas se volvió viral el video de unos hombres vestidos de traje que bailaban con un ataúd en sus hombros al ritmo de una canción electrónica, generando que de ahí nazca un meme que se usa cuando suceden imprevistos “mortales”.

Ante esto, unos sepultureros de Lomas de Zamora parecen haber llevado la broma muy lejos, realizando una repudiable imitación del video en el cementerio de dicha localidad con ataúdes vacíos y pasos más simples que les terminaría costando caro.

El desmanejo en el cementerio despertó rechazo e indignación entre los lomenses y el público general. Y es que lo que empezó como una broma parece que terminó mal para los empleados de la necrópolis, ya que según informaron autoridades del municipio de Lomas, varios trabajadores fueron suspendidos mientras que los 2 protagonistas fueron directamente despedidos.

El video también generó sentimientos cruzados en los internautas que lo vieron, ya que mientras algunos atacaban a los realizadores, explicando que hacer algo así era una falta de respeto a los muertos, otros explicaban que no era algo tan malo y que no merecían ser despedidos por una broma, más aún teniendo en cuenta la situación actual.