Anuncios del jefe de Gobierno.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció esta mañana en una conferencia de prensa que algunos rubros comerciales, como los de electrodomésticos, librerías y jugueterías, abrirán a partir del próximo martes de manera gradual.

En todos los casos, abrirán en el horario de 11 a 21 de lunes a viernes, y las personas ingresarán a los locales de acuerdo a la terminación del DNI en número par o impar.

"Van a poder estar en el comercio una persona cada 15 metros cuadrados", dijo Rodríguez Larreta, sobre las flexibilizaciones al aislamiento por la pandemia de coroanvirus.

El próximo martes 12 de mayo se habilitarán en la jurisdicción porteña las librerias, florerias, jugueterías, perfumerìas, negocios de decoración, de materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías.

En tanto, el jueves 14 será el turno de las joyerías, relojerías, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y motos, y el resto de comercios minoristas con la excepción de locales de indumentaria y calzado.

Conferencia de Rodríguz Larreta. Canal 26.

¿Cómo funcionarán las nuevas actividades?

Las nuevas actividades que quedarán exceptuadas de la cuarentena funcionarán desde las 11 a las 21 horas y solamente los días de semana.

"Buscamos que la apertura y cierre de los comercios no coincida con el horario pico del transporte público", destacó el jefe de Gobierno, quien aclaró que el plan de apertura gradual de actividades fue coordinado con el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta explicó que los comercios que abrirán en los próximos días deben colocar en su puerta un cartel indicando la cantidad de gente que puede ingresar simultáneamente.

Anuncios por Cuarentena. Canal 26.

Por otro lado, indicó que de manera gradual volverán las ferias gastronómicas barriales aunque antes se realizará una nueva disposición "para que los locales estén más separados que habitualmente".

Con respecto a los nuevos comercios habilitados, explicó que se ordenará el ingreso de la gente según el número en que termina su DNI. "Los que tengan DNI que termine en número par irán los días pares y los que tengan número impar (irán) los días impares", detalló el jefe comunal.

"Vamos a dividir por mitades la circulación de la gente, y siempre de lunes a viernes", indicó Rodrìguez Larreta, y aclaró que la nueva modalidad no significa que los vecinos puedan utilizar el transporte público. "Tienen que ir a los comercios de cercanía, a los que lleguen caminando", precisó.

Reapertura de actividad comercial. Canal 26.

Gastronomía.

Los locales de comidas y bebidas como restaurantes, bares, cervecerías y otros locales gastronómicos solo podrán funcionar con la modalidad "para llevar", de lunes a viernes desde las 11 y sin horario de cierre, según detalló el Gobierno porteño.

En tanto, los comercios que ya funcionaban desde el inicio del aislamiento social obligatorio, dispuesto el pasado 20 de marzo, como los de alimentación y farmacias seguirán abiertos como hasta ahora, todos los días de la semana sin las restricciones por DNI.

Nuevas medidas en cuarentena. Canal 26.

Mudanzas.

La Ciudad también habilitará las mudanzas partir del próximo sábado, pero solo podrán realizarse los fines de semana, mientras las obras de construcción podrán reanudarse, solo para excavaciones y demoliciones, de lunes a viernes, de 6 a 14 horas.

Los rubros que seguirán cerrados.

Los rubros que permanecerán cerrados en la Ciudad son los de indumentaria (ropa y confección, lencería) y calzados; servicios personales como peluquerías, manicuras, spa, pedicuras y masajes; los de deportes y esparcimiento como gimnasios, polideportivos, salas de entrenamiento, salones de baile, milongas y boliches; y los paseos de compra como shoopings, grandes tiendas, galerías comerciales y centros de compra.