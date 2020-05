Detenidos por violar cuarentena. Canal 26.

En horas de la mañana de este domingo, y en plena cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno por el avance del Coronavirus en Argentina, se llevaron adelante nuevos controles vehiculares en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con ese marco, se produjo la detención de 8 personas que circulaban en dos vehículos, violando el distanciamiento y el confinamiento establecido.

Las detenciones se produjeron en un retén policial en la Autopista Buenos Aires-La Plata, en el peaje ubicado a la altura del Parque Avellaneda. CANAL 26, único medio presente en el lugar, logró ls imágenes EN EXCLUSIVA, del operativo.

Los efectivos policiales detectaron primero a un vehículo Volkswagen Gol que llevaba a cinco ocupantes en su interior, y luego a un Renault Clío, con tres personas en su interior.

En todos los casos se les informó de la infracción y fueron demorados, para luego decirles que deben estar forzados a cumplir con la cuarentena.

Controles por cuarentena. Canal 26.

CANAL 26 quiso hablar con los infractores, pero eso fue impedido por personal policial en el retén.

Operativos en autopista Buenos Aires-La Plata. Canal 26.