Duro momento para Flavio Mendoza.

La cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno a causa del coronavirus , hizo que el mundo del espectáculo se frene por completo en todo el país. Invitado a PH: Podemos Hablar , Flavio Mendoza habló sobre su situación personal, la crisis en el mundo del circo y los pedidos que recibe a diario de colegas que necesitan ayuda para poder sobrevivir en medio de la pandemia.

"En este momento todos mis proyectos están parados", contó cuando Andy Kusnetzoff le preguntó en qué estaba trabajando. Antes de hablar de sí mismo, el coreógrafo utilizó las cámaras para exponer la problemática que atraviesan muchos de sus colegas. "Aprovecho para decirle al que pueda ayudar a la gente de circos y parques que lo haga. Muchos quedaron varados por toda la Argentina, y es gente que vive del día a día y no tiene para comer".

"Los circos llegan a un predio y ahí tienen que pedir la luz, el agua, todo... Hay grupos a los que los agarró la pandemia sin que les llegaran a instalar los servicios, y hoy literalmente no tienen comida", explicó. "Mucha gente me ha llamado pidiéndome ayuda".

Mendoza aseguró que, a los pocos días de que comience la cuarentena, algunos colegas acudieron a él desesperados. "Primero me llamaron bailarines porque no tenían plata, a ver si les podía prestar, después una amiga fotógrafa, y así un montón de gente. Empecé a ir al mercado con la tarjeta de crédito a comprar cosas y armaba bolsones. Traté de organizar algo solidario, pero la gente o no tiene plata o no puede trasladarse para llevar mercadería. Es una situación bastante difícil".

El coreógrafo también habló sobre su situación personal. "Tengo mis escuelas paradas, solo se están dando algunas clases online, y les agradezco a mis alumnos y sus padres que pagan una mínima cuota para que al menos los profes puedan tener un ingreso", expresó. "Imaginate que manejo 280 personas entre el circo, el teatro y las escuelas. En este momento, está todo parado y no tengo ayuda".

"Yo ya no puedo bancar mucho más, en dos meses me fundo. Tengo muchos sueldos, mucha gente parada que depende de mí y ya no se de qué disfrazarme", se sinceró Mendoza. "Para darte un ejemplo, tengo alquilado un galpón en donde guardo las cosas del teatro y eso hay que pagarlo. Los impuestos siguen corriendo igual y así todo, pero no hay ingresos".

El coronavirus encontró a Flavio Mendoza con pocos ahorros debido a que acababa de invertir su dinero en un nuevo proyecto. "Yo tengo algunos ahorros, pero también tengo que devolverle plata en dólares a algunos amigos, que me prestaron para mi último proyecto que fue el circo. Es una situación bastante complicada porque vamos a ser los últimos en empezar", reflexionó. "Esperemos que no arranquen de repente solo con el fútbol, porque todos necesitamos trabajar".

"A veces escucho a algunos periodistas sentados muy cómodamente en sus programas, cobrando un sueldo fijo y hablando de distanciamiento social. Está genial, pero ellos cobran y mucha gente no", finalizó.