Griselda Siciliani

Griselda Siciliani se animó a todo en un vivo de Instagram charla con su amiga Jorgelina Aruzzi quien, personificada como uno de sus personajes, Jacky Guzmán, le preguntó las cosas más íntimas.

Sin vueltas, Aruzzi le disparó a la protagonista de Educando a Nina si estaba teniendo sexo virtual durante el confinamiento.

"No, no he tenido, Jacky. Alguna vez, alguna cosa... Pero no en la cuarentena. ¡No tengo con quién!", respondió, esquiva. Sin embargo, “Jacky” no se iba a quedar con esa respuesta e insistió, punzante: "¿Pero has mandado fotos así, livianita de ropa?".

Finalmente, a Siciliani no le quedó otra que reconocer que, alguna vez, se había enganchado con el sexteo y el envío de “nudes”: "Sí, he mandado en alguna oportunidad".

Pero al ida y vuelta de confesiones le faltaba la recomendación de Aruzzi, que exclamó: "¡Que en la foto nunca aparezca la cara!". Y Griselda respondió: "Bueno, alguna vez, si confiás en la persona a la que se la estás mandando...”, empezó ella. "¡Y ahí cagaste!", sentenció Jorgelina, poniéndole fin a este delirante tramo de la charla.