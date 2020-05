Fiesta de funcionaria de Mendoza en plena cuarentena

La secretaria de Relaciones Institucionales de la localidad mendocina de La Paz y su esposo fueron imputados por la supuesta violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio al participar de un festejo en una vivienda junto a un grupo de personas, informaron fuentes judiciales.

Se trata de la funcionaria Isabel Mercado y su esposo Eduardo Cuesta a quienes la fiscal de Instrucción Mariana Cahiza los imputó por haber incumplido el artículo 205 del Código Penal, que reprime con "reclusión o prisión de tres a quince años" al que "propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

Fuentes judiciales informaron que unos vecinos de La Paz, localidad situada a 145 kilómetros de la capital provincial, alertaron a la Policía porque se estaba realizando una fiesta en una vivienda con música.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se desarrollaba un festejo en la que estaba la funcionaria junto a un grupo de personas.

En un video que se filtró se vio a los partícipes de la reunión de diversas edades festejando sin barbijos.

De esta manera, la fiscal Cahiza imputó a la funcionaria y su esposo al igual que al dueño de la vivienda donde se realizó el evento, Norberto Mercado, tío de la mujer.