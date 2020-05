Alberto Fernández, AGENCIA NA

El presidente Alberto Fernández pidió "cuidar lo conseguido" con la cuarentena, ya que "no hay país capaz de impedir la entrada y la expansión del virus", porque "la pandemia tiene características inusitadas".

"La pandemia tiene características inusitadas. No hay país capaz de impedir la entrada y la expansión del virus. Ya los contagiados se cuentan en millones y los fallecidos en cientos de miles. Además, se están produciendo consecuencias gigantescas en la economía global", enfatizó el Presidente.

En una carta publicada en sus redes sociales con el título "Cuidar lo conseguido", el jefe de Estado manifestó: "Nadie quería vivir este tiempo doloroso, pero no nos queda más remedio que convivir con el virus. Por eso, lo que iniciamos es un proceso dinámico donde habrá que reducir y a veces incrementar las medidas de cuarentena".

En ese marco, aseguró que cuando la pandemia del coronavirus "haya pasado y recuperemos todos los aspectos de nuestra vida, podremos celebrar los logros que hayamos alcanzado como sociedad".

"No será un camino lineal hacia la reapertura. La experiencia internacional indica que en algunas ciudades, establecimientos o instituciones donde hoy no hay contagio, puede haberlo en el futuro. Sabemos que tendremos más casos y que se acerca el invierno, que es cuando crecen las enfermedades respiratorias", enfatizó Fernández.

Además, consideró que "es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas".