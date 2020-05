Tensión en comisaría de Lanús por posible caso de coronavirus

Presos de una comisaría de Lanús iniciaron una protesta con intento de motín luego que un detenido tuviera síntomas compatibles con coronavirus por lo que fue trasladado a un hospital del distrito.

El episodio se registra en la Comisaría de Villa Caraza y los reclusos reclaman que no se aplicó el protocolo ante un caso sospechoso de Covid-19.

"Hace cuatro días que estaba tirado con fiebre y la Policía no hizo nada. Ni un ibuprofeno le daban", sostuvo uno de los detenidos en un video difundido por redes sociales en el que se ve a los presos armados con cuchillos, pidiendo que llegue la prensa y la Justicia.

De acuerdo a las informaciones recogidas por medios presentes en el lugar, los presos tomaron la zona de calabozos de la seccional ubicada en Enrique Fernández y Lituania, mientras que el resto de la Comisaría estaba bajo el control de la Policía.

Fuentes policiales señalaron que el preso que presentó los síntomas compatibles con coronavirus, fue trasladado este sábado al Hospital Evita de Lanús donde se le efectuó el hisopado correspondiente y están a la espera del resultado que se estima estará en 48 horas, pero advirtieron que este domingo "ya no tenía fiebre".