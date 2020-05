Jerry Stiller.

Jerry Stiller, cómico y actor estadounidense, ha muerto a la edad de 92 años. Fue su hijo, el también actor Ben Stiller, quien confirmó la noticia a través de las redes sociales y anunció que su padre falleció por causas naturales.

"Me entristece anunciar que mi padre, Jerry Stiller, ha fallecido por causas naturales. Fue un gran padre y abuelo, y un esposo dedicado a su mujer Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero papá", tuiteó el protagonista de 'Zoolander', 'La vida secreta de Walter Mitty' o 'Algo pasa con Mary'.

Nacido en Brooklyn (Nueva York) el 8 de junio de 1927, Jerry Stiller sirvió en el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue después de la guerra cuando comenzó a actuar en el teatro, antes de conocer a su futura esposa y emprender una carrera en la comedia. A partir de ahí tuvo una larga y exitosa carrera como comediante, formando el popular dúo de comedia Stiller y Meara con su esposa Anne Meara.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5