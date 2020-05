Delfina Pignatiello.

La nadadora Delfina Pignatiello sigue entrenando en la intimidad de su hogar con el objetivo de estar lista para el momento en que se levanten las restricciones de cuarentena por coroanvrius y pueda volver al agua.

La campeona panamericana ha encontrado en las redes sociales un canal para seguir en contacto con sus fanáticos. A través de sus perfiles comparte cuestiones de su vida diaria y hasta organiza sorteos.

Pignatiello hizo una transmisión en vivo de Instagram para mostrar parte de su entrenamiento. Durante la emisión, hubo muchos comentarios ofensivos hacia su persona y agresiones basadas en su condición de mujer y la joven no se quedó callada.

Este sábado, la deportista sanisidrense hizo su descargo en una historia de la misma red social: "Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. (No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando). Una vergüenza y me siento decepcionada. No sé si seguiré haciendo vivos y menos entrenando. Gracias a todos los que me bancan y apoyan siempre".

Luego de su descargo, la joven deportista recibió muchos mensajes de apoyo a la espera de que esta agresión no obligue a que deje de transmitir en redes sociales su día a día.