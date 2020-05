Ex combatientes de Malvinas colaborando con los más necesitados.

En tiempos de cuarentena obligatoria y emergencia sanitaria por el Covid-19, cientos de ex combatientes de Malvinas de diferentes localidades del país encabezan una campaña solidaria que tiene como objetivo repartir alimentos y llevar un plato de comida caliente a quienes más lo necesitan.

En este caso, fue en Villa Celina en el partido de La Matanza donde se llevó adelante la acción por parte de los veteranos de Malvinas del partido.

En 1982, con apenas 18 años, desembarcaron en el archipiélago para enfrentar a los soldados ingleses y defender la soberanía argentina y la ayuda que recibieron ellos quieren retribuirla a la sociedad.

Luego de 38 años, esos mismos hombres, ya veteranos de guerra, combaten al enemigo invisible -como llamó el presidente Alberto Fernández a la pandemia de coronavirus- a través de un gesto conmovedor: preparan la cena, reparten barbijos y capacitan a los más vulnerables para evitar contagios.