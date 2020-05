Rompió la cuarentena para meterse desnudo al mar en Mar del Plata

Un hecho insólito tuvo lugar en las playas de la zona de La Perla, en Mar del Plata, y las imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

Al parecer, al hombre en cuestión no le importaron las recomendaciones oficiales y salió a dar un irresponsable paseo.

El involucrado se metió a nadar completamente desnudo y quedó retratado por una mujer que logró filmar el momento en el que el sujeto salía del mar en paños menores.

"Había alguien que lo estaba filmando. Así que creemos que el tipo se metió para pagar una apuesta o algo así", contó la vecina al medio local 0223.