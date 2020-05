Fiesta de funcionaria de Mendoza en plena cuarentena

La encargada de Relaciones Institucionales con la Comunidad de la localidad de La Paz, en Mendoza, presentó su renuncia tras la viralización de un video del festejo de cumpleaños de sus hijos, que se realizó hace poco días y a pesar de la cuarentena oblitagoria que rige en todo el país desde el 20 de marzo con motivo de la pandemia de coronavirus Covid-19.

"Desde hace dos meses, aproximadamente, hemos puesto todos los esfuerzos y recursos, económicos y humanos, al servicio de prevenir y cuidar a los ciudadanos del Departamento de esta pandemia que azota al mundo, la mejor decisión en este contexto es la que hemos tomado", expresó el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, al anunciar el despido de Isabel Mercado.

Los vecinos de Norberto Mercado, tío de la ex funcionaria y dueño de la casa donde se realizó el festejo, llamaron a la policía el sábado pasado a propósito de la celebración y las autoridades encontraron a unas 30 personas reunidas, algo que está terminantemente prohibido por estos días. El episodio se volvió público tras la viralización de las grabaciones.

Por el episodio quedaron imputado no sólo Mercado y su tío sino también el marido de la ahora ex funcionaria, Eduardo Costa.

"Estamos cumpliendo con el decreto del Presidente, trabajando fuertemente contra esta pandemia, de hecho no tenemos ningún contagio de Covid-19 (en La Paz) y esperamos seguir así", señaló Ubieta, al aceptar la renuncia de Mercado.

Por su parte la ahora ex funcionaria de esa localidad de Mendoza presentó su renuncia conciente de haber "faltado a una norma", la del respeto a la cuarentena, para poder tirarle "a las 0 horas, como es tradición, huevos y harina" a sus hijos, de 15 y 18 años.

"Sabía a qué me exponía y me responsabilizo por lo sucedido; solo me dejé llevar por el sentimiento y amor de madre, debido a la situación actual de la pandemia y considerando que en nuestro departamento no se han detectado casos", expresó Mercado.