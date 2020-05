Juan Martín Del Potro y Jujuy Jiménez

Tras casi dos años de romance, Sofía “Jujuy” Jiménez y Juan Martín Del Potro se separaron y la noticia fue confirmada por la propia conductora.

Si bien la modelo no quiso dar detalles sobre los motivos de separación, hizo mención a qué los llevó a tomar la decisión: “La cuarentena es un momento de mucha incertidumbre y de mucha reflexión. Con Juan veníamos medio raro. Hay algún momento en la pareja que es difícil”, comenzó diciendo en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Luego, contó que cuando aún no se había decretado la cuarentena a toda la población llegó su mamá desde Jujuy a Buenos Aires y priorizó quedarse con ella, para poder reflexionar sobre qué es lo que quería y afirmó: “Hay cosas en el amor que las vivimos distintas, cosas muy íntimas de la pareja que nos agarró justo en cuarentena. Estábamos conviviendo, pero nos separamos y los dos creemos que es lo mejor”.

Noticias relacionadas

Además, la joven aclaró que oficialmente están separados hace dos semanas y desde ese momento no volvieron a tener diálogo: “Decidimos cortar por lo sano. Somos buenas personas no nos estamos escuchando, no nos estamos comunicando. Lo más sano es esto”.

Por último, Sofía “Jujuy” Jiménez indicó que la separación no se dio por terceros en discordia y que la decisión fue en conjunto. Ahora, ella se encuentra viviendo en su departamento, pero tiene que volver a ver al tenista ya que muchas cosas le quedaron en la casa que compartían.