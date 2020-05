El Padre Rolando es furor en Tik Tok.

Un sacerdote católico boliviano arrasa en Tik Tok, la aplicación mundial de moda, invitando con videos humorísticos a respetar la cuarentena por el coronavirus que ya se torna pesada para muchos sectores de la población.

“Estoy contento, hemos recibido buenos comentarios de la gente que está viviendo una situación complicada con la cuarentena. A través del humor quiero ayudar a mi comunidad”, declaró el cura Rolando Laime.

Vistiendo atuendos religiosos, gafas oscuras y gorras con visera de aire juvenil, Laime (de 35 años) hace parodias de composiciones nacionales y otras de moda exhortando a quedarse en la casa.

Noticias relacionadas

Ya tiene en su haber ocho videos con más de 10 000 reproducciones cada uno y algunos cientos de compartidos en la red. Su cuenta de Tik Tok (úpadrerolando) superó los mil seguidores en una semana.

Your browser does not support the video element.

El religioso alcanzó la fama con la transmisión de misas virtuales por Facebook durante las primeras semanas del confinamiento. Durante la pasada Semana Santa, sobrevoló la ciudad de Cochabamba en un helicóptero y transmitió en las redes sociales la bendición que otorgaba a la ciudad.

Próximamente lanzará su propio canal en YouTube, donde publicará sus videos de humor, con mensajes de la Iglesia católica y de su parroquia. Bolivia decretó una estricta emergencia sanitaria el 17 de marzo con cierre de fronteras y cuarentena obligatoria, que decidió prolongar por una semana más. Hasta la fecha lleva registrados 2 437 contagios y 114 decesos por el nuevo coronavirus.