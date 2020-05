Paulo Londra y Duki

Duki dio que hablar después de compartir videos en sus historias de Instagram criticando a Ovy On The Drums y Lenny Tavarez por hablar mal de Paulo Londra.

El trapero defendió a su colega de manera contundente diciendo que Londra "les dio de comer durante años con su música" y que ellos "ya quisieran ser como él".

Además resaltó que Paulo "va a ser papá" y "está haciendo su vida".

Ovy On The Drums y Lenny Tavarez

Por otro lado le habló directamente a Tavarez sobre un tema que nunca lanzó y al final pidió que "dejen de querer sacar plata con nosotros".