Sesión virtual en el Senado

El Senado superó con éxito por segunda vez las pruebas de cara a la sesión virtual que se realizará el próximo miércoles, la primera en historia del Congreso argentino bajo la modalidad remota.

Días atrás, se esperaba que fuera la Cámara de Diputados la que diera el puntapié inicial, pero el simulacro fallido del jueves pasado postergó los tiempos y en ese contexto el Senado tomó la delantera.

Setenta senadores participaron este lunes por vía remota del ensayo, con la presencia física en el recinto de la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner.

"Los senadores y las senadoras realizaron varias pruebas de votación simulada y pudieron evacuar sus dudas sobre el funcionamiento técnico del sistema", informó un comunicado de Presidencia del Senado.

Cristina Kirchner, el secretario parlamentario Marcelo Fuentes, y el prosecretario parlamentario, Juan Tunessi, serán los únicos presentes en la sesión del próximo miércoles.

La presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, y vicepresidentes, solo accederán al hemiciclo en caso de que sea necesario sustituir a la vicepresidenta durante el debate.

El temario de la sesión consiste en una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia que el presidente Alberto Fernández dictó en el marco de la emergencia por coronavirus.

El miércoles pasado, la ex jefa de Estado había encabezado el primer simulacro por videoconferencia luego de recibir en el Senado al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, con quien firmó el convenio para la verificación de la identidad de los senadores en sesiones remotas, que llevará a cabo el RENAPER, que depende de esa cartera.

A raíz de este convenio, en este segundo ensayo fue posible incorporar al proceso de votación el sistema de validación de identidad del RENAPER.

En los ensayos que se desarrollaron el viernes pasado, se habían podido poner a prueba, sin inconvenientes, los métodos de validación de identidad para la obtención del quórum y la forma de votación electrónica.

En Diputados, en cambio, el jueves se habían producido fallas de conectividad que impidieron que muchos legisladores pudieran validar su identidad y loguearse para registrar el voto, lo cual desencadenó fuertes críticas de la oposición, que reclamaron una sesión presencial.

Sin embargo, el personal informático de la Cámara baja pudo pulir los errores de sistema, y sumado a la capacitación técnica de los diputados se logró que en el segundo simulacro, que tuvo lugar el sábado, los resultados fueran satisfactorios.