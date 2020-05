En la madrugada del sábado en Villa Lugano, un automovilista alcoholizado reconocido como Lucas atropelló en reversa a Jonathan, quien manejaba su motocicleta. El agresor intentó en reiteradas oportunidades chocarlo, hasta que finalmente logró su cometido. Aparentemente, el rodado de dos ruedas le habría "tocado" su vehículo, lo que despertó su furia. IMÁGENES SENSIBLES.

Todo sucedió en Soldado de la Frontera al 4900, de ese barrio porteño. El conductor, un joven identificado como Lucas Damián Hidalgo, de 32 años, intentó escapar cuando vio llegar a agentes de la Policía de la Ciudad, pero fue detenido a tres cuadras del lugar.

Las imágenes quedaron registradas gracias a varios vecinos que siguieron con sorpresa toda la secuencia desde balcones cercanos . El auto del agresor es un VW Golf, dominio DJG774, color verde, y la moto de la víctima, una Gilera 110 color roja, dominio 097GNY.

El agresor huyó pero fue detenido a pocas cuadras del lugar por la policía de la Ciudad, y luego trasladado a la comisaría 8°. El test de alcoholemia determinó que tenía 1.7 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que triplica la cantidad permitida para circular en la Ciudad.

La causa por lesiones quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 porteña, a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurian, que ordenó la liberación del acusado