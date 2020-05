El rabino Bergman.

Este lunes la Unión Mundial del Judaísmo Progresista (WUPJ) anunció mediante un comunicado que el Rabino Sergio Bergman, referente de la comunidad judía argentina, fue designado como su nuevo presidente. Bergman, quien confirmó su nombramiento a la Agencia AJN, asumirá la presidencia a partir del primero de Junio del 2020, al finalizar el término del año que asumiera en transición el Embajador Rabino David Saperstein.

“Es este un nuevo capítulo emocionante en la historia de nuestra organización y es por ello que no podemos estar más que entusiasmados por ello”, destacó Carole Sterling la presidenta del consejo directivo de la WUPJ. “El Rabino Bergman es una persona de gran compasión, intelecto profundo y fe inquebrantable cuya experiencia y liderazgo nos servirá bien”, agregó.

Fundada en 1926, la Unión Mundial del Judaísmo Progresista (WUPJ) representa a 1.8 millones de judios reformistas/liberales a lo largo de seis continentes, 50 países y 1200 congregaciones.

“Es un gran honor para mí asumir la presidencia de la Unión Mundial del Judaísmo Progresista. La WUPJ es una red global de un judaísmo abierto reflexivo y creativo que trabajando en una asociación sinérgica en la diversidad de expresiones locales a lo largo del mundo, ofrece nuevos paradigmas para el compromiso espiritual contemporáneo del judaísmo. Estoy convencido del enorme potencial que tenemos como organización global para revitalizar y regenerar nuestra identidad religiosa y cultural como pueblo”, expresó Bergman por su designación.

La Fundación Judáica emitió un comunicado: “Apoyamos y respaldamos la designación de nuestro Rab. Sergio Bergman como Presidente de la WUJP con la convicción de que es una excelente oportunidad para que nuestro querido Sergio pueda ofrecer al mundo toda su capacidad, liderazgo, inteligencia, sabiduría, carisma, que supo desplegar en los distintos cargos que ejerció tanto en el ámbito público como comunitario”.

“Consideramos una gran decisión que la WUJP haya podido vislumbrar todo esto y designarlo como presidente para que ahora la lidere generando, sin dudas, crecimiento y desarrollo para la comunidad judía a nivel mundial. Compartimos esta designación como un reconocimiento a su magnífica tarea y lo hacemos también propio al haber podido acompañarlo en estos 25 años desde la creación de la Fundación Judaica”, concluyó.