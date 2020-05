Sin los festivaleros, principal fauna de la ciudad durante mayo, la Croisette, el paseo marítimo de Cannes (sureste de Francia) recibió este fin de semana la visita de una estrella inusual: un joven jabalí de unos 50 kilos, constató la policía.

El animal solitario fue avistado por una patrulla en la noche del sábado, deambulando tranquilamente por el famoso bulevar totalmente desierto y sin mostrar mucha reticencia a que lo grabaran, contó a la AFP Yves Daros, director de la policía municipal.

Para evitar un eventual accidente y que el animal resultara herido, la patrulla lo siguió pacientemente mientras se paseaba a lo largo de la Croisette, junto a los escaparates de las tiendas de lujo de las inmediaciones del Palacio de Festivales.

Escoltado de cerca por un coche de la policía, el animal acabó dando media vuelta y, tras dar un último rodeo por el famoso establecimiento del Palm Beach, se adentró en el área boscosa de la colina de California, de donde probablemente salió.

"Es la primera vez que veo un [jabalí] en la Croisette", declaró Yves Daros.

La ciudad de Cannes, confinada desde el 17 de marzo, como el resto del país, a causa de la epidemia de COVID-19, suele acoger en esta época del año a lo más granado de la industria del cine y a multitud de estrellas, con motivo del festival de cine.

Sin embargo, la 73ª edición, que debía tener lugar desde este martes hasta el 23 de mayo, tuvo que ser aplazada sin fecha definida.