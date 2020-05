Reabrieron las ferias de la ciudad de Buenos Aires.

Las Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial volverán a funcionar en la Ciudad paulatinamente con un nuevo protocolo de seguridad e higiene diseñado para evitar la propagación del coronavirus y cuidar la salud de feriantes y vecinos.

Así lo informó hoy el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, que detalló que la apertura será "gradual" y estará dividida en cuatro etapas hasta alcanzar a 131 emplazamientos distribuidos en la ciudad de Buenos Aires.

Antes del aislamiento social y preventivo, había 39 ferias en 186 emplazamientos y la cantidad de vecinos que semanalmente compraban en las ferias de barrio pasó de 20 mil a 250 mil en 4 años.

Noticias relacionadas

De acuerdo con lo previsto para esta nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, todas las ferias funcionarán de 8 a 14 con excepción de dos, que funcionan los lunes de 15 a 20 porque tienen otro emplazamiento por la mañana. Reabrirán en total 27 ferias, que no deben estar ubicadas cerca de los centros de trasbordo y zonas de alto tránsito, distribuidas los siete días de la semana y son exclusivas para abastecimiento primario; todas consideradas esenciales en el Decreto 297/20 Nacional en su art. 6 inc 11 y 12.

Según lo anunciado, la distribución semanal será de 3 ferias los lunes y 4 de martes a domingo, generando que 308 feriantes y sus auxiliares, con los permisos de circulación pertinentes, vuelvan a trabajar. En todos los puestos se podrá abonar con tarjeta de débito y crédito, tarjetas de compra de los programas Ciudadanía Porteña y Ticket Social o Mercado Pago y así evitar la manipulación de billetes.