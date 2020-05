Captura de video.

La cadena de noticias japonesa NHK condujo un experimento junto a un grupo de expertos para demostrar cómo los gérmenes se pueden esparcir en pocos minutos por una persona que tenga un virus, simulando los contactos que propagaron Covid-19 a bordo de cruceros.

Primero, se designó a una persona como el infectado y se le puso pintura fluorescente en la mano, tomando en cuenta que alguien se tapara así la boca al toser y no se lavara las manos.

La prueba se realizó en un buffet con un total de 10 personas cenando. Cuando se encendieron las luces del lugar se vio cómo la pintura se extendió a las manos de todos los comensales e incluso a la cara de tres de ellos, pese a las precauciones implementadas por el local como el lavado de manos.

El material fluorescente, que representaba los gérmenes, estaba en varios platos, recipientes de comida, pinzas, utensilios y las manos de los 10 participantes, además de estar presente en la cara de tres de ellos.

Las imágenes refuerzan la importancia de lavarse las manos, usar elementos de protección, seguir las medidas preventivas y evitar las reuniones en medio de esta pandemia de coronavirus.