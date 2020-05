Matías Pérez Manghi

Matías Pérez Manghi, economista, habló con Eduardo Serenellini sobre la situación económica y política nacional e internacional en “El Locutorio” de RADIO LATINA (FM 101.1) y en dúplex con TELEMAX.

“Desde diciembre y enero se vio en Santiago, Hong Kong y Catalunya empezaron los cambios paradigmáticos a nivel internacional”, exclamó Pérez Manghi y destacó que “para mí fue el cimbronazo del liberalismo, ya es momento de la tercera posición”.

“La empresa mediana, el mediano empresario y el comerciante son los que sostienen al país y es la clase más agredida desde el año 1956”, comentó el economista y aseguró que “hay que bajar impuestos, no puede ser que tengamos más de 100 impuestos, es una locura y cada impuesto que se crea, se queda”.

“Tenemos de todo, tenemos petróleo, seguimos siendo el granero del mundo, tenemos industria y producimos”, manifestó Matías Pérez Manghi y señaló que “si miras la región, Uruguay y Chile son grandes centros de distribución pero no son productores”.