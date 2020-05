OMS, BAJO LA LUPA. REUTERS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está en el centro de atención mientras defiende la lucha global contra el nuevo coronavirus, pero se enfrenta a un congelamiento de fondos del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



¿Qué es la OMS?

La Organización Mundial de la Salud está bajo el microscopio.

Donald Trump, Presidente de EEUU dijo: "Estoy ordenando a mi administración que detenga la financiación de la Organización Mundial de la Salud."

Patrice A. Harris, American Medical Association sostuvo: "Ciertamente, la Organización Mundial de la Salud juega un papel fundamental en la respuesta global."

Melinda Gates, Fundación Bill y Melinda Gates afirmó: "¿Por qué ya no tenemos viruela en el planeta? Es gracias la OMS y sus socios y a una respuesta coordinada."

¿Pero, qué pasa?

El objetivo de la OMS es… "promover la salud, mantener sano al mundo y servir a los vulnerables"

Actúa como asesor en temas de salud pero no puede imponer políticas a los gobiernos

Sus 3 principales líneas de trabajo son:

Apuntar a la cobertura universal de salud en todos los países

Prevenir y responder a emergencias agudas

Promover la salud y el bienestar para todos

¿Qué no hace?

La OMS no es ‘el doctor del mundo’ y no brinda atención ni realiza vigilancia sobre enfermedades.

La información que recopila y publica es acorde a los datos que recibe.

¿Cómo se financia?

Tiene 194 estados miembros, todos los países excepto Liechtenstein que pagan a través de 2 vías: contribuciones evaluadas y voluntarias.

Los presupuestos de la OMS cubren 2 años.

Su presupuesto para 2020-2021 es de casi US$4.850 millones, un 9% más que en el período anterior.

