La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), investiga al geriátrico El Amanecer, de la localidad de Villa Lynch, por el deceso de cinco adultos mayores, por “posibles violaciones a los protocolos de control establecidos para evitar la propagación de la pandemia” de coronavirus, además de haberse confirmado el contagio de 19 personas.

La Justicia inició su investigación a partir de la denuncia del primer deceso, ocurrido el pasado 21 de abril en virtud del correo electrónico remitido por la nieta de la señora Elsa Gómez, alojada en esta residencia.

Fuentes del PAMI, por su parte, confirmaron 5 decesos y 19 casos de contagio por Covid-19 en esta residencia que forma parte de la red de prestadores privados de la obra social.

Desde PAMI también informaron que ya estaba haciendo "el seguimiento del geriátrico desde el 26 de abril", fecha en la que fueron notificados, junto a las autoridades municipales acerca de la existencia de casos sospechosos de coronavirus y se activaron los protocolos de seguimiento.

Desde la obra social de los jubilados también confirmaron que allí tienen alojadas a 91 personas afiliadas y que el geriátrico está trabajando con el protocolo enviado oportunamente.

También se informó que "el geriátrico sigue habitado porque se trasladó a las personas con síntomas a los respectivos centros de salud y se les realizó el hisopado correspondiente. El resto de las personas sin síntomas está cumpliendo el aislamiento asistidos por personal exclusivo ya que las características edilicias del geriátrico permiten garantizar el distanciamiento necesario en las habitaciones".

Por último, el PAMI informó que está "comunicado con las familias de los residentes para brindas información y contención necesaria", y que se ha "instrumentado un refuerzo presupuestario que ya fue enviado para ser utilizado en la compra de insumos de protección".

Volviendo al ámbito de la Justicia, en la comunicación que disparó la investigación de la Justicia, Vanesa Parma manifestó que el pasado 28 de febrero, su abuela ingresó al Geriátrico El Amanecer, de la Av. Rodríguez Peña 4463, de la localidad de Villa Lynch, “con condiciones físicas acordes a su edad”.

La Justicia agregó que “el día 19 de abril del corriente año, personal del geriátrico les informó que se había solicitado un traslado de ambulancia para Gómez debido a que “(…) se sentía descompuesta, con algo de flema, fiebre y falta de aire (…)”.

También le dijeron “que hacía varios días que la afiliada presentaba cuadro febril, y ante esta situación, le suministraron una medicación para disminuir el cuadro. Ese mismo día, la unidad de ambulancia trasladó a la damnificada al Hospital Eva Perón y, el día 21 de abril, se procedió a la activación del protocolo de Covid-19, efectuándose el testeo correspondiente y siendo positivo el resultado”.

Por último, en esa misma jornada Gómez falleció luego de haberle confirmado el contagio de coronavirus.

La Fiscalía recomendó el allanamiento del geriátrico y encuadró la causa como suscripta en la violación del artículo 205 del Código Penal, que considera la la violación de medidas oficiales para impedir la introducción o propagación de epidemias.

En este caso se refiere a la “inobservancia del DNU 260/2020 que dispuso ampliar la emergencia nacional en materia sanitaria oportunamente dispuesta mediante ley 27.541 y de aquellos protocolos implementados por el INSSJP para las residencias de adultos mayores”.