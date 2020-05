Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault pierden miles de millones por miedo al coronavirus. Las pérdidas provienen principalmente de la caída de los precios de las acciones de la compañía debido a la rápida propagación de la enfermedad.

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, perdió $7 mil millones de la noche a la mañana. En febrero de este año, la fortuna del CEO de Amazon se redujo en $17 mil millones. Todavía vale $110 mil millones.

Elon Musk perdió $4 mil millones y ha perdido $12 mil millones en el mes de marzo. El CEO de Tesla también tuiteó recientemente que es "tonto" que la gente entre en pánico por el coronavirus.

El efecto global de la enfermedad probablemente haya afectado más al multimillonario Bernard Arnault. En un sólo día, el jefe de LVMH perdió $6 mil millones y ha perdido $30 mil millones en dos meses. Ahora ha caído al no. 3 en la lista de las personas más ricas del mundo detrás de Bill Gates. En enero, Arnault era el segundo en la lista detrás de Bezos.