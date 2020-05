Refugio de la Ciudad con casos de coronavirus, CANAL 26

Unos 79 casos de coronavirus se detectaron en un refugio del barrio porteño de Retiro que tuvo que ser cerrado debido al contagio masivo, mientras se espera el resultado de los test realizados a otras 13 personas que también pernoctaban allí.

Se trata del Centro de Inclusión Social ubicado en Retiro, en el que se alojaban 92 personas en situación de calle, y cuyo primer caso se detectó el viernes último.

Según confirmaron fuentes de la cartera de Salud, tras detectarse el primer caso se activó el protocolo específico de actuación para Paradores de la Ciudad, y a partir de ese momento y durante el fin de semana se identificaron los 79 casos positivos, que hasta el momento son leves.

El test, según se indicó, se le realizó a todos los residentes del lugar y también a los trabajadores.

Todas las personas infectadas fueron trasladadas al sistema extra hospitalario de la Ciudad, y se determinó el cierre del Parador, por lo que este martes se realizaba una desinfección integral del predio y del edificio.

En la Capital Federal hay 32 Centros de Inclusión con 2.099 camas; mientras que se abrieron otros 8 para casos específicos de Covid-19 con 960 camas.

Se informó que del total de camas de esos lugares (3.059) hay 2.023 ocupadas; y desde el inicio de la pandemia, los Centros de Inclusión están abiertos las 24 horas de los 7 días de la semana.

Este martes y en un comunicado, el Gobierno porteño informó que desde el comienzo de la cuarentena, todas las personas que ingresan a estos centros se les efectúa un control de temperatura y en el caso de haber un caso sospechoso de Covid-19, se realiza un triage físico, se aísla a la persona y se procede a llamar al 107 o 148 (PBA), según corresponda.

Cada dispositivo, se detalló, cuenta con un espacio de aislamiento para trasladar a los alojados, en caso de ser necesario; y cuando una persona desea salir, se le entregan tapabocas o barbijo y guantes.

Cuando la persona regresa, debe higienizarse para dar cumplimiento con el protocolo establecido.