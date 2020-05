Coronavirus en España, REUTERS

El gobierno español decidió que todas las personas que lleguen a su país procedentes el exterior se sometan a una cuarentena obligatoria durante el lapso de 14 días.

Así lo dispuso el Ministerio de Sanidad español, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

"La presente orden tiene por objeto establecer las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", publicó el gobierno español en el BOE.

Y en el artículo segundo remarca: "Las personas procedentes del extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada".

Durante la cuarentena las personas afectadas podrán realizar algunas actividades, que estarán limitadas durante las dos semanas de aislamiento obligatorio.

Las personas en cuarentena podrán salir para comprar alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. También podrán hacerlo par asistencia a centros sanitarios o por razones de fuerza mayor.

Las autoridades sanitarias, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, podrán contactar a las personas en cuarentena para tomarles la fiebre y comprobar si tienen síntomas vinculados con el Covid-19.