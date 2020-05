Coronavirus en China

El presidente de la Cámara de Comercio Europea en China, Jörg Wuttke, habla sobre la futura ubicación de las empresas europeas en ese país y la respuesta internacional del Gobierno chino ante la crisis.

“Creo que el estado de ánimo entre nuestros colegas, al igual que en todo el mundo, sigue siendo muy negativo. Ahora estamos comprobando que China, el primer país en entrar en crisis, es el primero en salir de ella. China no está sola en el mundo, sino que también se ve afectada por el hecho de que sus mercados mundiales se han derrumbado”, inició Wuttke.

“El verdadero problema para nosotros es que la imagen del país se ha deteriorado mucho. Por los recientes incidentes xenófobos, pero también por el hecho de que las familias están separadas. La situación es naturalmente muy tensa. Varias empresas europeas están teniendo grandes problemas para reclutar especialistas para trabajar en China. El tema del personal es un problema serio para nosotros”, amplió.

“Tampoco ayuda mucho cuando el patriotismo normal y justificado se convierte en nacionalismo y aislamiento. Pekín podría haber seguido una política de apertura en enero, pero no lo hizo. El mundo envió dos mil millones de máscaras y muchas compañías donaron millones. Pekín podría haber continuado en esa dirección: China tendría que haber respondido como una nación agradecida que recibe ayuda y actúa con reciprocidad. Pero no, se nos exigió a todos que no debíamos informar nada sobre dicha ayuda. El mundo se asombraba aún más, porque cada entrega de mascarillas procedente de China aparecía a lo grande en internet y con el recordatorio de agradecer siempre a China. Al principio, se nos pidió que proporcionáramos nuestra ayuda con cautela, y luego el gran asiático hace lo contrario en el extranjero: con una actuación así, el país ha sufrido una gran pérdida de soft power (poder blando)”, cerró.