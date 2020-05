Tini Stoessel y su hermano Francisco se divierten en Tik Tok.





Tini Stoessel compartió en su cuenta de Instagram un nuevo video de un momento de diversión junto a Francisco Stoessel, su hermano, que no solo divirtió las redes sino que terminó cautivando a los fans.

En el video que subió la cantante se los ve bailando a los dos hermanos, divirtiéndose, y quien se robó todas las miradas fue, para sorpresa de todos, Fran, el joven que mostró su sonrisa y su ritmo para con el baile.

“@franstoessell te amooooooo”, escribió la cantante en el posteo que en tan solo pocas horas logró recabar casi 2 millones de reproducciones y cientos de comentarios que elogiaban al hermano de la cantante.

Por su parte, a través de las historias, la artista, entre risas y diversión, mostró un divertido blooper que vivió al momento de grabar la coreografía para la conocida red TikTok.