Gran preocupación en el Barrio 31 por la cantidad de infectados.

Los fallecidos por Covid-19 en los barrios vulnerables de Ciudad fueron 8 y 103 personas ya fueron dadas de alta, de acuerdo al parte oficial. El barrio 31 de Retiro sufre un crecimiento exponencial de casos de coronavirus. Ya hay más de 500 detectados, luego de pasar semanas sin agua y con la epidemia de dengue también haciendo estragos.

Los ministerios de Salud de Nación y Ciudad vienen realizando en esos barrios un operativo para la búsqueda activa de personas que tuvieron contactos con enfermos del nuevo coronavirus y de casos sospechosos, con el objetivo de contener la propagación del virus.

Se trata del programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) que procura testear a personas con sintomatología de Covid-19 para darles atención temprana y aislarlas de ser necesario en caso de ser positivas y que ya se realizó en el Barrio 31 de Retiro y el 1-11-14 de Flores.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Con respecto a la evolución del coronavirus en todo el distrito porteño, los casos confirmados hasta el momento ascienden a 2.871 (con 148 diagnósticos positivos en las últimas 24 horas), en tanto la enfermedad causó 126 muertes y 766 personas fueron dadas de alta.