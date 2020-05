Susana Giménez es parte de la campaña para recaudar fondos para la Cruz Roja.

Susana Giménez es una de las famosas que se sumó a donar objetos para realizar un sorteo con el fin de juntar fondos para colaborar con la Cruz Roja Argentina. Buscando qué cartera y qué zapatos regalar para recaudar dinero.

“Ya elegí los zapatos, se me cae todo. Sacás uno y se me cae todo. La p... que lo parió, que se quede ahí", dijo intentando ordenar las cosas que quedaron en los estantes, seguramente afectada por la falta de espacio. Pero eso no fue todo y al salir del vestidor, la conductora tuvo problemas con la puerta de vidrio, que chirriaba. “Le hace falta aceite a esta puerta, ¿cómo se llama ese que ponés? ¿41? ¿47? ¿W?”, agregó sobre el conocido lubricante multiuso.

“Sigo sin poder arreglar esto. ¿Ustedes ya donaron? ¿Qué se quieren ganar?”, agregó en Instagram y su posteo consiguió más de trescientas mil reproducciones y miles de comentarios divertidos por el video.

Para el sorteo para recaudar fondos, cuyos cupones cuestan doscientos pesos, Susana donó un par de zapatos y una cartera de reconocidas marcas: “Elegí para ustedes dos clásicos que jamás pasan de moda. Un par de stilettos color plata, de Luciano Padovan (¡Son los más cómodos!) y una cartera negra con estrellas de strass de Yves Saint Laurent (de esas que te acompañan toda la vida). Los dos accesorios son perfectos para una fiesta, pero también para sumar un toque glam al jean y la remera de una salida informal. ¡Espero que los disfruten!”.

La diva no es la única famosa que participó de la iniciativa solidaria. Lali Espósito donó unas sandalias plateadas que usó en un día muy especial: “Los usé en la súper gala de los premios MTV europea en Londres, ¡donde recibí el premio a Mejor Artista Sur! Es un premio muy importante, sobre todo porque vota gente de todo el mundo y ellos son los que deciden. Usé un look metálico plata. Luego estos zapatos me acompañaron en miles de producciones y galas más".

La actriz Carla Peterson regaló también zapatos y una cartera que tiene un significado muy especial para ella, ya que la acompañó durante un año muy importante en su carrera: “La usaba en 100 días para enamorarse, la guardé de recuerdo, pero me parece ideal para esta ocasión. ¡Espero que les guste!”.

La campaña #EnSusZapatos es una iniciativa de Mercado Libre y a través de la página la gente puede elegir el sorteo de una de las famosas y comprar los cupones para jugar.