Violaron la cuarentena para jugar al fútbol y apedrearon a la Policía

Pese al aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, un grupo de jóvenes rompió la cuarentena para jugar un partido de fútbol, y terminaron atacando a la policía cuando fue a buscarlos.

Todo ocurrió en la localidad jujeña de Libertador San Martín, donde los vecinos alertaron a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo. Cuando los uniformados llegaron al lugar fueron recibidos a pedradas

Ante el ataque, la policía se fue del lugar pero llegó un helicóptero al que también apedrearon. En los videos que dieron a conocer los medios locales se puede ver esta acción cuando la aeronave volaba a baja altura.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

En declaraciones a El Tribuno, Luis Ramírez, jefe del operativo, aseguró que "la policía acudió al barrio San Lorenzo, en el sector donde se encuentra la cancha de fútbol con el objetivo de despejar a la gente".

Luego, detalló: "Se efectuó el operativo como siempre para no llegar a un enfrentamiento. Pero lo que ocurrió fue que fuimos recibidos a pedradas, con cascotes y otros objetos contundentes. La presencia policial solo era para hacerles entender que no deben estar fuera sino que deben estar en sus casas".

VIDEO: GENTILEZA EL TRIBUNO