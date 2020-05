Agencia de viajes TUI

El operador turístico TUI, empresa multinacional con sede en Hannover, Alemania, recortará unos 8.000 puestos de trabajo en todo el mundo como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El operador de viajes prepara la reanudación de sus actividades con la apertura de hoteles en la costa alemana en los próximos días.

El Gobierno alemán dio un préstamo puente de 1.800 millones de euros para ayudar a amortiguar los efectos de los cierres.

La empresa ha reducido inversiones y costos en un mercado globalmente debilitado y que apunta a una reducción permanente del 30% de costos generales.