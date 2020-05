Crisis por coronavirus en España

En España, los bancos de alimentos nunca habían estado tan solicitados como ahora con la crisis del coronavirus COVID-19.

La parálisis de la economía golpeó duramente a muchas familias que con el cierre de las empresas se han quedado sin trabajo en una situación muy vulnerable. Con la actual crisis la demanda de ayuda ha aumentado un 30 por ciento.

"Tenemos dos niños: un niño y una niña. Por ahora estamos desempleados y no tenemos alimentos. Hemos agotado los recursos que teníamos ahorrados en este tiempo. Y ahora nos queda pedir ayuda para alimentar a nuestros hijos", explica una pareja que se acercó a pedir ayuda.

"Han hecho un ERTE y el ERTE no es lo mismo que el sueldo, es menos dinero. Y tenemos que pagar un alquiler, si no, nos echan. Entonces, al pagar el alquiler no tenemos recursos para comer", dice una mujer que también hace cola en el banco de alimentos para lograr ayuda alimentaria.

"Son situaciones muy lamentables. Me emociono porque finalmente dependes más de la caridad de la gente que de las instituciones. Es así", afirma uno de los voluntarios del banco de alimentos.

Ante la creciente demanda agencias gubernamentales, supermercados y también particulares solidarios donan cientos de toneladas de alimentos.

