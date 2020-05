Una selección de rubros podrán abrir a partir de hoy.

El horario de atención será de 11 a 21 en los locales porteños designados para poder operar. Los clientes podrán ingresar los días pares o impares de acuerdo con su terminación de DNI y adentro de los negocios sólo podrá haber una persona cada 15 metros cuadrados.

Las joyerías podrán reabrir sus puertas desde hoy, de 11 a 21 y cumpliendo el protocolo oficial. Los comercios minoristas de los rubros joyería, relojería, bijouterie, mueblerías y concesionarias de autos y motos comenzarán a reabrir esta mañana tras las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad en relación con la flexibilización del aislamiento ante la pandemia de coronavirus.

En el móvil en Vivo, una comerciante revela la felicidad de volver al rubro: "Hoy abrimos de 11 a 20 y realmente estamos muy contentos de regresar, lo necesitábamos".

Esta es la segunda etapa tras la vuelta del pasado martes de algunos comercios minoristas de cercanía, el formato "para llevar" en locales gastronómicos y las ferias barriales. También, desde este sábado, quedarán habilitadas las mudanzas dentro del ámbito porteño. Se podrán realizar únicamente los fines de semana, tal como lo comunicó el pasado sábado el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hemos tomado nuevas medidas de precaución que antes no la teníamos y que el ingreso sea reducido a tres personas. Para entrar al local el cliente tendrá que pasar su calzado en un tapete con lavandina y luego pasar sus manos por alcohol", confirmó la dueña del local.

Abren más rubros en toda la ciudad y el comercio comienza a reactivarse.

Por último, a partir del próximo fin de semana, también se permitirá las salidas recreativas para niños y adolescentes menores de 16 años acompañados por sus padres o un adulto a cargo. Serán solo los sábados y domingos. Para estos paseos, los niños podrán salir los días pares o impares de acuerdo a la terminación del DNI del adulto que los acompañe, durante una hora como máximo y desplazándose hasta 500 metros de sus hogares.